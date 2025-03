361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi sbotta su Helena: “Ti hanno fatto un altro sconto”. I commenti degli ex gieffini

Di Palma al centro di un nuovo scontro con, Lorenzo e le opinionistiexdall’esternoDi Palma nella scorsa puntata è stata eletta finalista e in questa nuova puntata si ritrova faccia a faccia conPrestes. Durante l’acceso battibecco le due donne tornano a lanciarsi frecciatine. La modella: “La differenza tra me e lei è che lei fa strategia”.Leggi anche, Shaila replica al post di Stefania. Interviene Beatrice Luzzi Iex inquilini“Ma ti rode che sono arrivata in finale? E che so tutto di tutti? Perchè fai così” chiedecontinua: “Non mi rode”. L’ex Miss Italia aggiunge: “sei tu che distruggi i rapporti”. Interviene anche Lorenzo Spolverato: “non me la racconta tutta giusta, fa la fenomena da quando l’eletta finalista.