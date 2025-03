Quotidiano.net - Bulgaria: un minuto di silenzio per la morte dell’ex calciatore, ma lui è ancora vivo

Roma, 18 marzo 2025 – Un tributo toccante, una squadra raccolta in, il pubblico commosso. Questa la scena nell’Arena Arda (in) dove domenica scorsa i calciatori della Arda Kardzhali e del Levski Sofia hanno pianto laattaccante Petko Ganchev, 79 anni. Una scena sicuramente commovente, ma a posteriori decisamente fuori luogo: l’exnon solo èe vegeto, ma anche in perfette condizioni di salute. Le scuse da parte del club La tragica notizia delladi Ganchev sarebbe arrivata poco prima dell’inizio della partita. La sua, una carriera dedicata all’Arda Kardzhali: nel ruolo di attaccante, ha segnato più di 120 gol per il club. Omaggiarlo con undinon solo era doveroso, ma forse anche riduttivo. I giocatori di entrambe le squadre si sono quindi allineati sul cerchio centrale e hanno chinato la testa in segno di rispetto.