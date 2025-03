Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un sistema di upscale con IA migliora la grafica dei giochi, suggerisce un brevetto

Leggi su Game-experience.it

Quando mancano ormai poche settimane alla presentazione ufficiale di2, sul web è emerso un nuovoche potrebbe rivelare una delle sue caratteristiche chiave: undi upscaling basato sull’intelligenza artificiale. Questa nuova feature consentirebbe dire la qualitàdeisenza sovraccaricare l’hardware, permettendo di conseguenza le prestazioni elevate su un dispositivo portatile. L’uso di tecnologie simili è già diffuso nel settore, con esempi noti come NVIDIA DLSS e AMD FSR, e ora anchesembra pronta a implementarlo nella sua prossima console.Il, aggiornato nella giornata del 13 marzo, descrive una tecnologia che esegue il rendering iniziale a una risoluzione inferiore, come 540p, per poi sfruttare un algoritmo di intelligenza artificiale capace di portare l’immagine fino a 1080p.