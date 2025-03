Inter-news.it - Marcolin convinto: «Inter ha destabilizzato l’Atalanta. Una chiave!»

Leggi su Inter-news.it

Darioha analizzato la vittoria dell’controper 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni.IL RAGIONAMENTO – Dariosi è così espresso a DAZN nel post-partita di Atalanta-, match vinto dai meneghini per 2-0: «La squadra di Inzaghi ha dato una spallata al Campionato. Penso che la formazione di Gasperini sia stata in difficoltà sin dall’inizio perché l’non le ha consentito di fare il suo gioco. Ciò chei bergamaschi, rendendoli inefficaci nel corso della partita».sul problema di Dumfries in Atalanta-LA SITUAZIONE –ha poi proseguito parlando del problema occorso a Denzel Dumfries contro i bergamaschi: «Esterno destro? Bisogna capire chi giocherà la prossima sfida.