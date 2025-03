Cultweb.it - Billy Corgan degli Smashing Pumpkins è stato davvero in Super Vicky? La teoria dei fan è una bufala assoluta

Negli ultimi anni, unadel complotto ha guadagnato popolarità tra i fan del rock alternativo:, leader, avrebbe interpretato un ruolo nella sitcomanni ’80(Small Wonder in originale). L’ipotesi, che circola da tempo su forum e social media, è del tutto infondata, come dimostrano i fatti. Lasembra essere nata da una vaga somiglianza trae l’attore che interpretava Jamie Lawson, il figlio della famiglia protagonista della serie. Jamie era interpretato da Jerry Supiran, un attore bambino che ha lasciato il mondo dello spettacolo dopo la fine della sitcom nel 1989. Nonostante questa coincidenza estetica, non vi è alcuna prova cheabbia mai fatto parte del cast distesso ha smentito lain diverse occasioni.