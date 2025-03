Agi.it - Il primo Giubileo: apriti Cielo!

AGI - “!”, disse Bonifacio VIII. E sul cuore degli uomini scese il perdono. Era il 22 febbraio 1300 quando il papa spalancò il varco divino e indisse a Roma ildella Chiesa cattolica. Il 24 dicembre 2024 il rito si è ripetuto di nuovo, quando Francesco ha aperto la Porta santa in Vaticano inaugurando l'anno giubilare che terminerà il prossimo dicembre. L'antico documento stabiliva che il periodo d'indulgenza giubilare iniziasse (retroattivamente) nel Natale 1299, fosse valido dodici mesi e venisse ripetuto ogni cento anni. Nei secoli, però, alcuni pontefici hanno cambiato cadenza: da 100 a 50, poi 33 e infine 25 anni (a parte le date straordinarie). L'evento del 1300 era tanto nuovo e importante che anche Dante Alighieri giunse nell'Urbe per non mancarlo. Oggi il Vaticano sottolinea così la presenza del celebre fiorentino: “Secondo la ricostruzione letteraria più diffusa – scrive – il viaggio immaginario di sette giorni di Dante tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, si svolge proprio nell'anno del, nel 1300.