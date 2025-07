Fluminense v Chelsea | formazione statistiche e anteprima

Preparati a vivere un match imperdibile tra Fluminense e Chelsea: due giganti con storie e stili diversi si sfidano in una semifinale che promette emozioni intense. Con già due incontri ufficiali nel loro breve ma ricco percorso, questa sfida di coppa si presenta come una delle più attese dell’anno. Chi avrà la meglio? Scopri tutte le formazioni, le statistiche e le anteprime di questa sfida epica, in programma martedì.

2025-07-07 16:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima di Fluminense V Chelsea Match. Avendo giocato a club brasiliani due volte nei loro 120 anni di esistenza prima dell’inizio della Coppa del Mondo del club, il Chelsea sta per affrontare un tale appuntamento per la terza volta in meno di tre settimane quando incontrano Fluminense in semifinale martedì. La buona notizia per la squadra di Maresca è che i leader brasiliani Flamengo, che li hanno battuti 3-1 nella fase a gironi il 20 giugno, sono fuori, ma Fluminense sono solo quattro punti dietro di loro in Serie A e in una bella corsa, andando a undicesimo gioco imbattuto con una vittoria per 2-1 quarti di finale contro una parte al-H-Hilal che era stata preferita per avanzare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

