Trump annuncia tariffe del 25% per Corea del Sud e Giappone | le lettere

In un annuncio che ha destato scalpore, il presidente Donald Trump ha comunicato un aumento delle tariffe al 25% su importazioni provenienti dalla Corea del Sud e dal Giappone. Le lettere ufficiali inviate ai leader di questi Paesi segnano un passo deciso nella sua strategia commerciale, con l’entrata in vigore prevista per il 1° agosto. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sull’equilibrio economico globale, lasciando tutti a chiedersi quali saranno gli sviluppi futuri.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aumentato i dazi su due dei principali partner commerciali del Paese di cui è alla guida. I leader di Giappone e Corea del Sud hanno ricevuto lettere in cui venivano informati della nuova aliquota tariffaria. Questo vuol dire che entrambi i Paesi dovranno affrontare una tariffa del 25% a partire dal 1° agosto. Il tycoon repubblicano lo ha dichiarato in un post su Truth in cui sono state pubblicate le lettere, dando potenzialmente più tempo ai Paesi per negoziare gli accordi.   "È un grande onore per me inviarvi questa lettera che testimonia la forza e l'impegno della nostra relazione commerciale", è l'esordio di entrambe le missive, in cui Trump parla un "rapporto tutt'altro che reciproco".