Rocca affonda nella classifica 2025 dei governatori | è ultimo nel gradimento del Governance poll

Nel cuore del Lazio, il governatore Francesco Rocca si trova al fondo della classifica 2025 dei presidenti di Regione, con un gradimento che scivola ai minimi storici. La sua leadership viene pesantemente messa in discussione, mentre le opposizioni denunciano promesse non mantenute e un tracollo di fiducia. Cosa ci riserva il futuro politico di Rocca? Scopriamo insieme i dettagli di questa fase cruciale per il governo regionale.

Nella classifica dei presidenti di Regione, stilata dal Sole 24 Ore, il governatore del Lazio, Francesco Rocca, è ultimo. Attaccano le opposizioni con una nota congiunta: "Un tracollo, da lui false promesse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rocca precipita nella classifica SWG: il Lazio non lo sente suo; E’ tempo di cambiare? Il crollo di Gualtieri a Roma nel Governance Poll 2025 accende la sfida per il Campidoglio.

Sole24 Ore, gradimento Governatori: Francesco Rocca penultimo su 18. La LEGA conquista le prime due posizioni - La settimana si apre con i dati dello storico quotidiano finanziario italiano che stila la lista dei presidenti di Regione più amant ... Da rietinvetrina.it

E’ tempo di cambiare? Il crollo di Gualtieri nel Governance Poll 2025 accende la sfida per il Campidoglio - I risultati del Governance Poll 2025, sono stati impietosi per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e per il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca . Scrive tag24.it