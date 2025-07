Tony Effe in mutande al Circo Massimo lancio di pane e scarpe sul pubblico | caos e show con super ospiti

Tony Effe conquista il Circo Massimo con un'esibizione sopra le righe, tra musica, caos e momenti virali. Il rapper romano, noto per la sua energia travolgente, ha trasformato l’arena in un palco infuocato, coinvolgendo migliaia di fan e portando sul palco super ospiti. Un show che rimarrà nella memoria, dimostrando ancora una volta perché è uno dei protagonisti indiscussi della scena urban italiana. La notte si conclude con un’ovazione e tante sorprese.

Uno show sopra le righe, proprio come il suo protagonista. Il rapper romano Tony Effe ha trasformato il Circo Massimo in un'arena musicale infuocata, mescolando energia, hit da milioni di stream e momenti diventati subito virali. Nel cuore della sua città, davanti a migliaia di fan, Tony ha messo in scena uno spettacolo che ha confermato la sua centralità nella scena urban italiana, ma non senza caos. Quando il live diventa virale: boxer rossi e pane lanciato. Durante la performance del brano Sportswear (storica hit della Dark Polo Gang ), i pantaloni di Tony sono improvvisamente scivolati, lasciandolo in mutande rosse sul palco.