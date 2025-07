Clausola Thuram in scadenza tra poche ore! I prossimi scenari per l’Inter

La countdown è ormai giunta al termine: a mezzanotte scade la clausola rescissoria di Marcus Thuram, un elemento chiave nel futuro dell'Inter. Con il suo valore ancora elevato, l’attaccante potrebbe cambiare le sorti della squadra o aprire nuovi scenari di mercato. La decisione finale, attesa con trepidazione, potrebbe segnare una svolta importante per l’Inter in questa finestra di calciomercato. Scopriamo cosa riserverà il destino di Thuram e i prossimi passi dei nerazzurri.

La clausola rescissoria di Thuram va in scadenza a mezzanotte. L’attaccante dell’Inter ha tuttora una clausola bella consistente. SCADENZA CLAUSOLA – In casa Inter, il nodo clausola non pende solamente su Denzel Dumfries ma anche su Marcus Thuram. Ma a differenza dell’esterno olandese, le tempistiche sono nettamente diverse. Infatti, come riferisce Matteo Moretto, direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano, oggi a mezzanotte scade la clausola dell’attaccante francese da 85 milioni di euro. Di conseguenza, da domani il destino del giocatore figlio d’arte sarà interamente in mano all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it