L’Inter attende Taremi! L’attaccante iraniano può raggiungerà il ritiro in quella data ma… resta in vendita

L’Inter aspetta con impazienza Taremi! L’attaccante iraniano, pronto a unirsi al ritiro nerazzurro, potrebbe arrivare già la prossima settimana grazie alla ripresa dei voli internazionali da Teheran. La sua presenza potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per la squadra di Inzaghi, ma il futuro di Taremi resta ancora aperto: resta in vendita? Solo il tempo lo dirà.

L’Inter attende Taremi! L’attaccante iraniano può raggiungerà il ritiro in quella data, ma. resta in vendita. Con la ripresa dei voli internazionali in Iran, Mehdi Taremi, attaccante dell’ Inter, dovrebbe finalmente lasciare Teheran, dove era rimasto bloccato a causa del conflitto tra Iran e Israele. Secondo il giornalista Hatam Shiralizadeh di TasnimNews, Taremi è atteso in Italia già la prossima settimana, con l’inizio della preparazione estiva dell’Inter fissato per il 20 luglio. Tuttavia, la società nerazzurra, come riportato da Sportmediaset, prevede che il giocatore arriverà al raduno non prima del 26 luglio, ma nel frattempo intende risolvere la questione legata al suo futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter attende Taremi! L’attaccante iraniano può raggiungerà il ritiro in quella data, ma… resta in vendita

