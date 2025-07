Regionali Toscana 2025 si moltiplicano appelli dei sindaci per Giani bis | Fa piacere ma non commento

Le regionali toscane del 2025 si fanno sempre più calde: i sindaci, tra appelli e sostegni, si schierano senza mezzi termini per Eugenio Giani, Pd, alla guida della Regione anche nel prossimo mandato. Un fermento politico che apre scenari incerti e pieni di aspettative, mentre il quadro delle alleanze si definisce ancora all’orizzonte. La sfida è ormai alle porte, e l’Italia tutta osserva con attenzione gli sviluppi di questa corsa cruciale.

Regionali Toscana 2025, si moltiplicano gli appelli di sindaci per la candidatura di Eugenio Giani, Pd, presidente al termine del primo mandato. Giani che, non ancora formalmente con decreto, ha annunciato il voto regionale alle urne il 12 ottobre in un botta e risposta con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale FdI. Tomasi anche lui in attesa di ufficialità per la candidatura di centrodestra, ma che in quel botta e risposta, assemblea regionale Confcooperative Toscana, si è posto dichiaratamente come sfidante. Giani forte non solo di sondaggi che lo danno vincitore alle regionali 2025, ma forte anche di un balzo in avanti di ben quasi dieci punti rispetto a quando nel 2020 è stato eletto, come pubblicato nel gradimento pubblicato da Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it