Geely debutta in Italia | accordo con Jameel Motors per la distribuzione

Geely fa il suo grande debutto in Italia, siglando un importante accordo con Jameel Motors, storico distributore saudita. L’obiettivo è rivoluzionare il mercato con SUV elettrici e ibridi plug-in di ultima generazione, puntando a una rete capillare su tutto il territorio nazionale. Una partnership strategica che promette di cambiare il modo di guidare sostenibile nel nostro paese, aprendo nuove frontiere all’automotive green.

