Ilaria Sula Mark Antony Samson scriveva agli amici | O torna con me o la uccido Così l' ex fidanzato progettava il femminicidio

Un messaggio inquietante, scoperto nel telefonino di Mark Antony Samson, ha sconvolto l’opinione pubblica: “O torna con me o la uccido”. La tragica vicenda dell’omicidio della sua ex fidanzata riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulla lotta contro il femminicidio, un fenomeno che continua a mietere vittime in silenzio. È fondamentale riflettere e agire per prevenire tragedie simili.

Mark Samson, la madre indagata per concorso in occultamento di cadavere: interrogatorio in corso. Cosa non torna - Marks Samson e il ruolo della madre: cosa non torna In base al suo racconto, Mark avrebbe caricato in auto e portato via il corpo di Ilaria in pieno giorno. Lo riporta msn.com

Mark Samson, la madre confessa: «L'ho aiutato a pulire casa». Il gip: «Il killer ha agito con freddezza e insensibilità» - Il Gazzettino - La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula, ... Riporta ilgazzettino.it