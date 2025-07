Low Tide stasera su Rai 4 trama e cast del film | ultimo appuntamento con il ciclo ' Teen Thriller

Se siete amanti dei thriller adolescenziali, questa sera su Rai 4 non potete perdere "Low Tide", un avvincente film che mescola suspense e mistero. Quattro ragazzi si trovano invischiati in una spirale pericolosa dopo aver scoperto un tesoro sconosciuto, dando vita a un racconto mozzafiato. Prepariamoci a scoprire come si intrecciano segreti e bugie in questa notte di tensione e adrenalina.

Questa sera Rai 4 propone Low Tide, un intenso thriller adolescenziale dove quattro ragazzi si ritrovano coinvolti in una spirale pericolosa dopo la scoperta di un misterioso tesoro. Stasera, luned√¨ 7 luglio alle 21.20, Rai 4 propone in prima serata l'ultimo appuntamento del ciclo Teen Thriller con Low Tide, un crime-drama d'atmosfera diretto e sceneggiato da Kevin McMullin, al suo esordio alla regia. Se siete amanti dei thriller adolescenziali con atmosfere cupe e nostalgiche, il film √® un piccolo gioiello indie accolto con successo al Tribeca Film Festiva. Trama Ambientato lungo la costa del New Jersey, il film racconta una storia di amicizia, tradimenti e avidit√† durante una torrida estate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Low Tide stasera su Rai 4, trama e cast del film: ultimo appuntamento con il ciclo 'Teen Thriller"

In questa notizia si parla di: thriller - tide - film - stasera

La programmazione di stasera, lunedì 7 luglio 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Low Tide stasera su Rai 4, trama e cast del film: ultimo appuntamento con il ciclo 'Teen Thriller; Low Tide, tutto sul thriller in prima TV su Rai 4; Conclave, il thriller con Ralph Fiennes debutta in streaming su Prime Video.

Low Tide stasera su Rai 4, trama e cast del film: ultimo appuntamento con il ciclo 'Teen Thriller" - 20, Rai 4 propone in prima serata l'ultimo appuntamento del ciclo Teen Thriller con Low Tide, un crime- Come scrive msn.com

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 3 Luglio, in prima serata - Stasera in TV, Giovedì 3 Luglio 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... Da msn.com