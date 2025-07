Mondiale per club – Real sfida il Psg | Mbappè contro il suo passato Novità sulla denuncia

Il Mondiale per club si infiamma con la sfida epica tra Real Madrid e Psg, un match che deciderà una delle due finaliste. Kylian Mbappé, protagonista indiscusso, cerca di affrontare il passato e il presente, dando il massimo sul campo. La tensione è alle stelle: chi conquisterà l’accesso alla finale e quale sarà il verdetto sulla denuncia che scuote il mondo del calcio? La risposta si nasconde in questa battaglia senza esclusione di colpi.

