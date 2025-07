Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi | tutta la verità sulla separazione in casa

Dopo tredici anni di storia e passione, l’amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembra giunto a un punto di svolta. Le voci di tradimenti, feste da single e tensioni in casa stanno alimentando il gossip sull’ipotetica crisi del loro rapporto. Ma cosa c’è di vero? E quali retroscena si celano dietro questa separazione non ufficiale? Scopriamo insieme la verità sulla fine di una delle coppie più amate del cinema italiano.

