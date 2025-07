Mamie Gummer la figlia di Meryl Streep | Mia madre non è il mio mentore non parliamo mai di cinema

Mamie Gummer, figlia della leggendaria Meryl Streep, conquista il pubblico di Prime Video con la sua interpretazione ne "L'Estate dei segreti perduti". In un mondo in cui il cinema unisce e divide, Mamie rivela un’intimità speciale con la mamma, lontana dai riflettori. La loro relazione, fatta di silenzi e rispetto, dimostra che anche tra le stelle più grandi, il legame familiare resta il vero copione della vita. Continua a leggere.

Mamie Gummer, la figlia di Meryl Streep, è protagonista su Prime Video della serie "L'Estate dei segreti perduti. L'attrice parla della sua famiglia e del rapporto con la madre, tra le attrici più iconiche del cinema, con la quale non parla mai di recitazione.

Mamie Gummer, la figlia di Meryl Streep: «Sono una donna indipendente grazie a mia mamma»

