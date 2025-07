Tennis Djokovic rimonta De Minaur e affronterà Cobolli

Nel cuore di Wimbledon, Novak Djokovic ha offerto uno spettacolo di tenacia e determinazione, rimontando da una situazione apparentemente compromessa contro De Minaur. Dopo un inizio difficile, il campione serbo ha sfoderato tutta la sua esperienza per prevalere in quattro set combattuti, conquistando così un biglietto per i quarti di finale. Ora, Djokovic si prepara ad affrontare Flavio Cobolli, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante avventura.

Roma, 7 lug. (askanews) – SarĂ Novak Djokovic l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon: il 24 volte campione Slam vince in rimonta 1-6 6-4 6-4 6-4 sulla testa di serie n° 11 Alex de Minaur, alla fine di un match ruvido e duro sul piano tattico e fisico, durato 3 ore e 20 minuti. L’australiano è stato avanti 4-1 e palla break nel quarto set, ma ha subito la reazione veemente di Nole che, nonostante un tennis meno scintillante rispetto alle precedenti tre uscite londinesi, si conferma il principale antagonista degli enfant prodige Sinner e Alcaraz. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Novak Djokovic ha affrontato una sua settimana movimentata a Ginevra, culminata con una reazione nervosa e la racchetta spaccata contro Arnaldi, prima di rimontare e superare la prova.

Falsa partenza per Djokovic, poi la rimonta su De Minaur: è ai quarti con Cobolli

Novak Djokovic non molla MAI Il serbo rimonta De Minaur dopo un primo set complicatissimo e raggiunge i quarti di Wimbledon per la quindicesima volta in carriera, dove affronterĂ  Cobolli

Il serbo, infatti, vince il suo ottavo contro Alex de Minaur, che si prende il primo set ma incassa la rimonta

Ad attendere il fuoriclasse serbo ora c'è Flavio Cobolli che ha fatto sognare i suoi tifosi e raggiunge i quarti di finale di Wimbledon dopo una durissima battaglia contro Marin Cilic, battuto in 4