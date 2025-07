Mbappé novità importanti sulla denuncia contro il PSG | quel gesto è un grande colpo di scena! La situazione

Kylian Mbappé sorprende ancora, ritirando la denuncia contro il PSG e aprendo un nuovo capitolo nella sua intricata saga legale. Un gesto che segna una tregua legale, ma non la fine della battaglia economica tra l’attaccante e la società parigina. La mossa di Mbappé, descritta come un grande colpo di scena, potrebbe cambiare gli equilibri e riscrivere le sorti di questa intricata vicenda. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Mbappé ritira la denuncia contro il PSG: pace legale, ma la battaglia economica continua. Il punto Kylian Mbappé ha compiuto un passo significativo nel tentativo di chiudere la lunga e complessa vicenda legale con il Paris Saint-Germain (che ha battuto l’Inter in finale di Champions League). Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’attaccante oggi in forza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mbappé, novità importanti sulla denuncia contro il PSG: quel gesto è un grande colpo di scena! La situazione

In questa notizia si parla di: mbappé - denuncia - novità - importanti

Mbappé denuncia il PSG per tentativo di estorsione e danni morali: chiesto risarcimento milionario - In un episodio che scuote il mondo del calcio, Kylian Mbappé ha deciso di denunciare il PSG per tentativo di estorsione e danni morali, richiedendo un risarcimento milionario.

Mbappé ritira la denuncia contro il Psg per mobbing, continua la causa per gli arretrati Vai su X

Lesa l'integrità dei giudici nell'esercizio delle funzioni. Strasburgo denuncia gli attacchi ai togati dopo le conclusioni su un ricorso contro la Bosnia - facebook.com Vai su Facebook