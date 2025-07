Soumahoro in visita al Cpr pontifica sull’accoglienza | e vede la pagliuzza dimenticando la trave delle sue cooperative

Soumahoro torna al CPR di Ponte Galeria, denunciando tensioni e criticità che si ripropongono ad ogni visita. Con un occhio attento all’accoglienza e alle condizioni dei migranti, il deputato mette in luce le contraddizioni del sistema, puntando il dito verso le proprie responsabilità e quelle delle cooperative coinvolte. È un richiamo a riflettere sulle vere trappole che ostacolano una gestione umana e trasparente dei centri di detenzione. Ma è davvero così?

«Stamattina sono tornato al CPR di Ponte Galeria a Roma per un'ispezione e, come sempre, la situazione si è presentata tesa e problematica», ha denunciato – e segnala Italpress – con toni solenni e aura drammatica il deputato Aboubakar Soumahoro all'uscita dal centro per il rimpatrio di Ponte Galeria. Sì, perché ormai è prassi, ogni volta che si aprono i cancelli di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio ( CPR ) per una visita ispettiva, c'è un copione che sembra scritto e riscritto, e un protagonista quasi fisso: l'ex sindacalista dei braccianti, oggi onorevole, che non perde occasione per denunciare le «condizioni degradanti» e la «disumanità» di questi luoghi.