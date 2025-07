Valentina Vignali arriva la proposta di matrimonio | Ci siamo amati quando eravamo troppo giovani

Valentina Vignali, la celebre cestista e influencer, ha condiviso con entusiasmo il suo momento più dolce: la proposta di matrimonio di Fabio Stefanini. Emozionatissima, la Vignali ha ricordato come i vecchi amori possano tornare a sorprenderci, dimostrando che certi sentimenti non finiscono mai. Un passo importante per due anime che, dopo aver vissuto intensamente da giovani, si ritrovano più forti e innamorate di prima. La loro storia si arricchisce di un nuovo capitolo, destinato a riscrivere il loro futuro.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, canta Venditti, e mai verso è così azzeccato come in questo caso. La cestista, modella, influencer ed ex gieffina Valentina Vignali ha annunciato il fidanzamento con il compagno Fabio Stefanini. La notizia è arrivata via Instagram: in un breve video diffuso sui social si vede Fabio inginocchiarsi davanti a lei in un campo da basket per chiederle la mano. Emozionatissima, Valentina Vignali ha accettato con le lacrime agli occhi, come mostrano le immagini della proposta diventate subito virali. In un post di accompagnamento al video, ha poi condiviso con i fan un lungo messaggio d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it