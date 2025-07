Carovigno Brindisi scomparsa Mariia Buhakova da villaggio turistico | la 18enne ucraina era in stage documenti e cellulare in camera

La scomparsa di Mariia Buhakova, 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno, ha suscitato grande preoccupazione tra amici e familiari. La giovane, in stage, è sparita con i documenti e il cellulare in camera, e nonostante le ricerche proseguano da tre giorni, di lei nessuna traccia. I suoi effetti personali sono stati trovati nel suo alloggio, alimentando l’angoscia. La vicenda resta aperta, mentre le autorità cercano di fare luce su questo mistero inquietante.

Dopo tre giorni di ricerche, la giovane risulta ancora scomparsa, mentre i suoi effetti personali sono stati ritrovati nella sua stanza al resort in cui alloggiava Ancora nessuna notizia di Mariia Buhakova, la diciottenne ucraina scomparsa nella giornata di venerdì 4 luglio dal villaggio turi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carovigno (Brindisi), scomparsa Mariia Buhakova da villaggio turistico: la 18enne ucraina era in stage, documenti e cellulare in camera

In questa notizia si parla di: scomparsa - mariia - buhakova - villaggio

Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur - Una giovane vita scompare nel nulla a Carovigno: Mariia, 18enne ucraina impegnata in uno stage presso il villaggio Meditur, è sparita venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina.

Scomparsa a Brindisi, il mistero di Mariia Buhaiova: lasciati in camera cellulare e passaporto - La scomparsa di Mariia Buhaiova, giovane ucraina in stage in un villaggio turistico di Carovigno, è avvolta nel mistero: lasciati in camera cellulare, passaporto e un biglietto con numeri da verificar ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Chi è Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina scomparsa in Puglia - Sono stati ritrovati cellulare, passaporto e un bigliettino della 18enne ucraina scomparsa dal Meditur di Carovigno il 4 luglio. Si legge su vanityfair.it