Maltempo piena sul Piave | sette ragazzi sorpresi sopra a un isolotto | In Toscana 27mila fulmini in dodici ore

Il maltempo si abbatte senza pietà sull’Italia, portando con sé acqua, fulmini e disagi. Sette ragazzi sorpresi su un isolotto del Piave, decine di interventi dei vigili nel Pisano e violente trombe d’aria in Umbria sono solo alcuni degli eventi straordinari che testimoniano l’intensità di questo fenomeno. È il momento di capire come affrontare questa meteorologia imprevedibile e proteggere le nostre comunità.

Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Pisano. Violento temporale a Orvieto, chiuso il cimitero. Tromba d'aria nel Perugino. Disagi anche nel Lazio: una violenta grandinata si è abbattuta sulla Ciociaria.

