Doping il Tas assolve la Thibus | fu contaminata da un bacio

Il mondo dello sport si interroga sulle sfumature tra doping e contaminazione involontaria, alla luce della recente assoluzione di Ysaora Thibus da parte del Tas di Losanna. La decisione solleva dubbi sulla definizione di doping e sulla coerenza delle normative antidoping, tra incidenti inspiegabili e interpretazioni diverse. Ma qual è davvero la linea sottile tra innocenza e colpevolezza? La verità, forse, sta nel delicato equilibrio tra regole e realtà.

Un bacio non √® doping, un massaggio ai piedi con pomata pu√≤ esserlo. A leggere la sentenza del Tas di Losanna che ha assolto la fiorettista francese Ysaora Thibus viene da chiedersi dove stia la verit√†, se l ‚Äôagenzia mondiale antidoping, la Wada, tratta allo stesso modo le contaminazioni involontarie che arrivano in modi cos√¨ diversi. I fatti. ¬†Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso dell'Agenzia Mondiale Antidoping contro la Federazione Internazionale di Scherma che aveva cancellato la sospensione della¬†Thibus, campionessa di livello mondiale e storica rivale di tante fiorettiste azzurre, per il¬†caso di positivit√† al doping riscontrata a un controllo dell' International Testing Agency al¬† Challenge International di Parigi, il 14 gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net