Meloni visita l' ANSA ' 80 anni di giornalismo autorevole'

Durante la sua visita all'Ansa, Meloni ha sottolineato l'importanza di un giornalismo autorevole nel panorama odierno, evidenziando il rispetto per sessant'anni di storia e integrità. Con parole piene di stima, ha riconosciuto la sfida di mantenere serietà e verifica in un mondo in rapida evoluzione, ribadendo il valore di un'informazione responsabile. La premier ha così riaffermato il ruolo fondamentale di un giornalismo di qualità nel tessuto democratico italiano.

"Sono venuta a testimoniare il rispetto verso un pezzo di storia molto autorevole del giornalismo italiano ma anche il rispetto che nutro, anche da giornalista, nei confronti del vostro modo di fare giornalismo, anche in un mondo che cambia, in cui è sempre più difficile essere veloci mantenendo la serietà, cercando di verificare le notizie. Perché so quanto possa essere difficile". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la sua visita alla sede dell' ANSA, in occasione degli 80 anni dell'Agenzia. "Ho scoperto - ha sorriso poi Meloni - che l'ANSA è nata lo stesso giorno (il 15 gennaio) in cui sono nata io, qualche anno più tardi".

