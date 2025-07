Cobolli ricordi Nadal? Con Djokovic non va ripetuto lo stesso errore

Il tennis è uno sport che incanta e ferisce nello stesso istante, soprattutto quando si affrontano giganti come Nadal e Djokovic. Flavio Cobolli ha sperimentato in prima persona le difficoltà di fronte a questi miti, lasciando un segno indelebile nelle sue prime sfide. Ora il giovane talento si prepara a scrivere un nuovo capitolo: quello della maturità e della crescita, per non ripetere gli errori del passato e conquistare il suo spazio nel grande palcoscenico internazionale.

Flavio Cobolli non dovrà ripetere lo stesso errore. Nel 2024 gli era capitato di affrontare per la prima volta Rafa Nadal a Barcellona e Novak Djokovic a Shanghai e il risultato era stato molto negativo per lui. Tensione a bloccarlo, al cospetto di atleti che ha ammirato e idolatrato da appassionato di questo sport così particolare. Già, il tennis è tanto affascinante, quanto crudele, e l'ammirazione verso giocatori di così alto lignaggio finisce per diventare una zavorra e far evaporare le proprie certezze. Questo era accaduto nei match citati contro due "mostri sacri" e Flavio dovrà ricordarsi di quell'esperienza e soprattutto di quanto fatto a Wimbledon finora.

