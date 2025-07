Plumier 3 piani con contenuto Sunset nero MILAN® – idea regalo milan

Se siete alla ricerca di un'idea regalo elegante e funzionale, questo astuccio a 3 piani della serie Sunset di Milan è ciò che fa per voi. Raffinato nel colore nero con dettagli ispirati al tramonto, combina stile e praticità, mantenendo tutto il materiale scolastico ordinato e facilmente accessibile. Perfetto per studenti e professionisti, è il regalo ideale per sorprendere e rendere ogni momento di studio o lavoro più piacevole. Scoprite subito questa proposta esclusiva!

Astuccio a 3 piani che permette di mantenere il materiale scolastico sempre ordinato e di facile accesso. Serie Sunset, colore nero. Una combinazione di colori sfumati ispirati al tramonto, accompagnata da dettagli in bianco e nero. Cerniere con corda. Materiale scolastico incluso: 1 gomma da cancellare Nata® 320 Sunset gialla, 1 temperamatite AFILA, 1 matita grafite HB, 3 penne CAPSULE (verde, nero e rosso), 1 righello triangolare da 15 cm, 12 matite colorate triangolari, 6 matite colorate metallizzate in legno nero, 5 evidenziatori fluorescenti, 1 forbici Basic e 18 pennarelli a punta conico.

