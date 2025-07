Dazi Trump | dal primo agosto al 25% per Giappone e Corea del Sud

Donald Trump non si ferma e sfida ancora una volta i suoi interlocutori con una mossa decisa: dal primo agosto, infatti, entreranno in vigore nuovi dazi per Giappone e Corea del Sud. Il presidente americano ha annunciato sui social che, a partire oggi, invierà le prime comunicazioni ufficiali riguardo alle tariffe commerciali, segnando un passo cruciale nelle relazioni economiche internazionali. La partita è più aperta che mai.

Donald Trump tira dritto. Il presidente americano ha annunciato sul suo social Truth che oggi alle 12 - le 18 in Italia - inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l’entrata in vigore delle imposte sospese. "La maggior parte dei Paesi" sarà sistemata entro il 9 luglio "o con una lettera o con un accordo", ha evidenziato il capo della Casa Bianca, rimarcando che le prime missive partiranno in giornata, mentre "altre martedì": "Sarà un mix di lettere e alcuni accordi già fatti". Sul suo social Truth ha postato le lettere sui dazi inviate al Giappone e alla Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Trump: dal primo agosto al 25% per Giappone e Corea del Sud

