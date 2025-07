Il dollaro si rafforza con i dazi l' euro scende a 1,1689

Il dollaro si rafforza ulteriormente in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui dazi, facendo scendere l’euro a 1,1689 e indebolendo anche sterlina e franco svizzero. In un mercato in rapido movimento, le tensioni commerciali continuano a influenzare i cambi e a creare incertezza per investitori e consumatori. Rimani aggiornato: l’onda lunga di queste novità potrebbe ridisegnare gli scenari economici globali.

Il dollaro si rafforza ancora, dopo le prime lettere sui dazi pubblicate da Donald Trump sul suo social Truth. L' euro scende rapidamente a 1,1689 sul biglietto verde. Si indebolisce anche la sterlina a 1,3596 e il franco svizzero a 1,2519.

