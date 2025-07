Harry Potter Jason Isaacs contro i fan razzisti | Rimpiangeranno gli attacchi a Paapa Essiedu

La recente polemica intorno a Paapa Essiedu, scelto come nuovo Piton nella serie Harry Potter, ha scatenato reazioni furiose sui social. Jason Isaacs, noto per aver interpretato Lucius Malfoy, si è schierato contro i fan razzisti, condannando duramente gli attacchi ingiustificati. La sua presa di posizione sottolinea quanto sia importante rispettare le scelte artistiche e promuovere un ambiente più inclusivo nel mondo del fandom. Rimarranno sicuramente rimpianti coloro che hanno scagliato insulti gratuiti in nome dell’odio.

L'attore Jason Isaacs ha criticato duramente i fan che hanno attaccato Paapa Essiedu, il prossimo interprete di Piton, con commenti razzisti. Jason Isaacs ha criticato duramente i fan di Harry Potter che hanno diffuso commenti razzisti dopo l'annuncio che Paapa Essiedu interpreterà Piton nella nuova serie tv tratta dai romanzi di J.K. Rowling. L'attore, che ha interpretato Lucius Malfoy nella saga cinematografica, ha affrontato la questione durante l'evento Fans Expo, come riportato da Collider. Il sostegno di Isaacs a Essiedu Nei film di Harry Potter era stato l'indimenticabile Alan Rickman ad avere il ruolo di Severus Piton.

