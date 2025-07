Nazione Futura compie otto anni e accoglie Liz Truss | l’ex premier britannica ospite della rivista dei conservatori

Nazione Futura celebra i suoi primi otto anni con un evento imperdibile nella suggestiva Terrazza panoramica dell’Hotel Cesàri a Roma. Tra presentazioni, novità editoriali e il prestigioso ospite Liz Truss, ex primo ministro britannico, la serata promette di essere un momento di confronto e ispirazione. Non perdere l’occasione di scoprire le future direttrici della rivista e ascoltare una delle figure più influenti della politica internazionale. La serata si concluderà con un approfondimento esclusivo…

La rivista Nazione Futura compie otto anni e festeggia con un evento,martedì 8 luglio dalle ore 18.30 nella suggestiva Terrazza panoramica dell’ Hotel Cesàri in Via di Pietra a Roma. Con l’occasione verrà presentato l’ultimo numero della rivista trimestrale cartacea e annunciato il nuovo direttore della rivista e del comitato scientifico. Ospite speciale della serata il già primo ministro della Gran Bretagna, Liz Truss, che terrà un breve discorso sui rapporti tra il conservatorismo britannico e quello italiano. Liz Truss, la prima donna a Downing Street dopo Thatcher. 50 anni, Liz Truss è stata in carica solo un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it