Pickpocket | la rassegna cinematografica dell’estate 2025 al maschio angioino di napoli

L’estate 2025 a Napoli si accende di magia e cultura con la rassegna Pickpocket, che trasforma il maestoso Maschio Angioino in un cinema all’aperto sotto il cielo partenopeo. Dal 7 al 22 luglio, questa imperdibile manifestazione unisce film contemporanei e classici, creando un ponte tra passato e presente, generazioni e stili, per vivere un’esperienza cinematografica unica e indimenticabile. Non mancate a questa straordinaria immersione nel mondo del cinema!

pickpocket: rassegna cinematografica al maschio angioino per l'estate a napoli 2025. La stagione estiva a Napoli si arricchisce di un evento culturale di grande rilievo, che trasforma il Maschio Angioino in un palcoscenico all'aperto dedicato al cinema. Dal 7 al 22 luglio, la rassegna "Pickpocket" propone una combinazione di film contemporanei e classici del passato, con l'obiettivo di creare un ponte tra generazioni e stili cinematografici diversi. Organizzata dal Comune di Napoli nell'ambito di "Estate a Napoli 2025", questa iniziativa coinvolge dodici registi italiani, ciascuno dei quali presenta una propria opera affiancata da un film che ha influenzato artisticamente il suo percorso.

In questa notizia si parla di: napoli - pickpocket - rassegna - estate

