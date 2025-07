esplosione roma pm indagano sulle procedure di sicurezza

Roma è scossa dall'esplosione avvenuta venerdì in un distributore di Gpl nel quartiere Casilino. I pubblici ministeri indagano sulle procedure di sicurezza, con possibili falle che potrebbero aver contribuito al disastro. Mentre si attende la consulenza dei periti, gli inquirenti stanno stringendo il cerchio su tre persone chiave, tra cui il gestore e l’autista del camion cisterna. Una vicenda che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla prevenzione.

Ci sono possibili falle nelle procedure di sicurezza sotto la lente dei pubblici ministeri che stanno indagando sull’ esplosione di venerdì in un distributore e deposito di Gpl in via dei Gordiani, nel quartiere Casilino a Roma. In attesa dell’affidamento ai periti di una maxi consulenza, gli inquirenti stanno vagliando la posizione di tre persone: si tratterebbe del gestore della stazione di servizio, dell’autista del camion cisterna che stava effettuando le operazioni di rifornimento prima dello scoppio e dell’operaio addetto alla sicurezza. Si indaga, per il momento ancora contro ignoti, per disastro colposo, incendio e lesioni, e gli investigatori hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it