Longhi polemizza | Tifosi diventati ‘ragionieri’! Inter ha un’idea a centrocampo

Bruno Longhi mette in evidenza le sfide dell'Inter nel trovare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, svelando una strategia che potrebbe sorprendere i tifosi. Con analisi puntuali e un occhio critico, il commentatore offre uno sguardo approfondito sulle possibili opzioni per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ma quali scelte farà l'Inter? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Bruno Longhi si è pronunciato a proposito del possibile sostituto di Hakan Calhanoglu all’Inter. Di seguito il suo ragionamento. IL SOSTITUTO – Bruno Longhi si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva in merito ai possibili piani dell’Inter per rinforzare il suo centrocampo: « Nico Paz non è un centrocampista basso, Rios non l’ho mai visto giocare. Ederson non è tattico come Calhanoglu, non ha le sue abilità sui calci piazzati, per cui dovresti giocare in altra maniera. Comunque, quando io sento parlare di ‘tesoretto’ rabbrividisco, siamo diventati tutti ragionieri. Io, piuttosto, penso che bisognerebbe trattenere i calciatori forti, che rendono. 🔗 Leggi su Inter-news.it