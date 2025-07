Sarà Cobolli-Djokovic a Wimbledon | quando si gioca e precedenti

Mercoledì 9 luglio, il talento italiano Flavio Cobolli si prepara a sfidare il campione Novak Djokovic nei quarti di Wimbledon. Un incontro che promette emozioni e sfide intense, contro un avversario già sette volte vincitore a Londra e tra i favoriti per un’ottava vittoria. La partita sarà un banco di prova per l’azzurro, in una cornice storica e prestigiosa. Bisognerà sciorinare una...

Mercoledì 9 luglio Flavio Cobolli tornerà in campo per affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon. Sarà uno scontro complicato per l’azzurro, al cospetto di Nole, sette volte vincitore di questo Major e tra i favoriti per conquistare l’ottava corona a Londra, per eguagliare Roger Federer, presente quest’oggi nel Royal Box del Centrale a seguire la sfida tra il serbo e l’australiano Alex de Minaur. Bisognerà sciorinare una prestazione da urlo e soprattutto non farsi influenzare da chi ci sarà dall’altra parte del campo. Questa sarà la base per preparare la partita da parte del romano, al primo quarto in un Major e con decisamente meno esperienza del suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it