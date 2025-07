Il fatto del giorno Genoa | il momento della ripartenza | Video

Il Genoa torna in campo con entusiasmo: il raduno al Signorini segna il battesimo ufficiale della stagione, con 26 giocatori pronti a ripartire. Tra conferme e new entry, Vieira guida la squadra, mentre Dan Sucu sbarca a Genova per accelerare le trattative di mercato. Un momento di grande energia che anticipa un emozionante cammino. Scopri di più nel nostro video esclusivo sul fatto del giorno.

Inizia ufficialmente la stagione calcistica per il Genoa, con il raduno e le visite mediche Sono 26 i giocatori che si sono ritrovati al Signorini per iniziare la nuova stagione. Confermatissimo Vieira insieme a Dan Sucu, arrivato a Genova per incontrare la squadra e dare un’accelerata a quelle trattative che sono state imbastite da tempo. Ne parla Mauro Casaccia della redazione sportiva. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno, Genoa: il momento della ripartenza | Video

In questa notizia si parla di: genoa - fatto - giorno - momento

Repubblica – Vardy al Genoa, l’affare era fatto ma Vieira ha detto no: il retroscena - Un colpo di scena scuote il calciomercato: Jamie Vardy, l’eroe del Leicester dei miracoli, sembrava ormai pronto a indossare la maglia del Genoa.

Il punto sul calciomercato in casa Genoa: al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta per Ahanor, mentre in entrata spunta il nome di Pessina. Gilardino passa al Pisa, mentre il Genoa Club Moneglia riposiziona la bandiera. Buoncalcioatutti! - facebook.com Vai su Facebook

Balotelli: “Il Genoa mi ha mancato di rispetto. A Vieira sto antipatico da tempo”; Serie A, Parma-Juventus 1-0, Genoa-Lazio 0-2, Torino-Udinese 2-0 e Cagliari-Fiorentina 1-2 - Aggiornamento del 24 Aprile delle ore 02:21; Giorno della Memoria: nella Chiesa di San Filippo la Messa in suffragio dei Caduti nei lager nazisti.

Genoa, Obrador dà l’ok, adesso parola al Real. In attacco ora c’è Tengstedt in pole - Genova – Il candidato numero uno per sostituire Honest Ahanor è Rafael Obrador, 21 anni compiuti lo scorso 24 febbraio. Da ilsecoloxix.it

Genoa: se Messias non rinnova, tentativo per Ngonge del Napoli - Genoa in attesa di una risposta da Messias sul rinnovo contrattuale: in caso di addio al brasiliano, i rossoblù potrebbero virare su Ngonge ... it.blastingnews.com scrive