In fuga dopo la laurea | irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari

Una fuga misteriosa avvolge Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la tragedia di Corinaldo, e la sua fidanzata, entrambi spariti nel nulla dopo la laurea a Bologna. La loro assenza desta preoccupazione e solleva interrogativi su un collegamento che potrebbe rivelare dettagli sconosciuti. La loro irreperibilità prosegue da giorni, lasciando un alone di incertezza che solo il tempo potrà dissipare.

Anche la fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo che dopo la cerimonia di laurea a Bologna ha fatto perdere le proprie tracce non rientrando in carcere, risulta anche lei irreperibile da giovedì scorso. A quanto si è appreso, dopo la cerimonia il giovane era rimasto da solo insieme alla fidanzata e da allora si sono perse le loro tracce.

