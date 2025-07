Jon M Chu dirigerà il film live-action di Hot Wheels per Warner Bros e Mattel

Dopo il successo travolgente di “Barbie”, Warner Bros. e Mattel puntano ancora più in alto con il nuovo film live-action di Hot Wheels, diretto da Jon M. Chu. Un progetto carico di adrenalina e stile, che promette di portare sul grande schermo alcuni dei veicoli più iconici e affascinanti del mondo delle macchinine giocattolo. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa corsa mozzafiato?

Dopo aver concluso il suo lavoro nel regno di Oz, il regista di “Wicked” Jon M. Chu è pronto per un nuovo progetto. Il regista dirigerà un film live-action di Hot Wheels per la Warner Bros. Basato sul giocattolo Mattel, il film d’azione presenterà “ alcuni dei veicoli più belli ed eleganti del mondo “, secondo un comunicato stampa. I dettagli della trama non sono stati rivelati. Ma da quando “Barbie” ha catturato lo spirito dei giocattoli Mattel e ha incassato la mastodontica cifra di 1,44 miliardi, Mattel ha iniziato a sfornare giocattoli per bambini di ogni tipo per il grande schermo. Versioni cinematografiche di Barney, Polly Pocket, il gioco di carte Uno e Rock ‘Em Sock ‘Em Robots sono attualmente in lavorazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it