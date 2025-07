Sommer Dumfries e Calha via dall' Inter? Monaco come Istanbul quando le colonne cadono

Dopo il fallimento in Champions contro il City nel 2023, l’Inter si trova di nuovo a un bivio, con Sommer, Dumfries e Calha pronti a partire come le colonne che cadono ad Istanbul. La speranza di risalire è fragile, e il rischio di un’altra stagione avventurosa senza gloria potrebbe essere dietro l’angolo. La domanda ora è: l’Inter saprà rialzarsi o si perderà ancora una volta nel labirinto delle sconfitte?

La finale di Champions persa contro il City nel 2023 portò ai saluti Onana, Skriniar e Brozovic. Dopo il disastro di Monaco il caso potrebbe ripetersi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sommer, Dumfries e Calha via dall'Inter? Monaco come Istanbul, quando le colonne cadono

In questa notizia si parla di: monaco - sommer - dumfries - calha

Sommer: «Differenze Inzaghi-Chivu? Carattere! Dopo Monaco scioccati» - Yann Sommer ha svelato le differenze tra Inzaghi e Chivu, sottolineando le diverse personalità che hanno plasmato l'Inter.

Ipotizziamo una rosa credibile che possa favorire anche le liste Uefa: Sommer/Martinez/Di Gennario Pavard/Bisseck De Vrij/Leoni Bastoni/Carlos Dumfries/Luis Henrique Dimarco/Zalewski Barella/Frattesi Calha/Asllani Sucic/Zielinski Nico Paz Lautaro/Pio Th Vai su X

Calhanoglu risponde a Lautaro: "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gr - facebook.com Vai su Facebook

Sommer, Dumfries e Calha via dall'Inter? Monaco come Istanbul, quando le colonne cadono; Inter, rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi. E a Monaco è un’orda nerazzurra; Inter-Bayern Monaco 2-2, risultato e highlights della partita di Champions League: Lautaro e Pavard trascinano i nerazzurri.

Sommer salva tutto. Calha senza scintille. Miki è ovunque - Si distende bene su Paz alla mezzora, e nella ripresa salva tutto sempre sul numero 79. Lo riporta sport.quotidiano.net

Pagelle GdS - Inter distrutta dal PSG: fioccano i 4, Inzaghi è da 3. I meno peggio sono Dumfries e Sommer - MSN - I meno peggio sono Dumfries e Sommer 6giorno/i Come è giusto che sia, fioccano le gravi insufficienze nelle pagelle dell'Inter dopo la disfatta di Monaco in finale di Champions League. Da msn.com