Milan inizia l' era Allegri bis | Obiettivo tornare in Champions League

Decisivi per riscrivere il futuro del Milan, con l’obiettivo di tornare in Champions League e conquistare nuovi trionfi. L’era Allegri bis è ufficialmente iniziata, e già si percepisce la voglia di rivalsa e determinazione tra i rossoneri. I primi sei mesi saranno cruciali per plasmare il nuovo corso: sarà un percorso di sfide e rinascita, ma la passione e l’esperienza sono dalla loro parte.

Al Milan è ufficialmente iniziato l’Allegri bis, l’allenatore toscano torna sulla panchina rossonera dopo 11 anni. Stamattina primo allenamento a Milanello, poi la conferenza stampa di presentazione. “Il suo arrivo è stato condiviso dalla società, porterà esperienza e mentalità vincente”, ha esordito il direttore sportivo Igli Tare. “La rosa è ottima, ora inizio a conoscere giocatori, ma molti sono di valore. I primi sei mesi saranno fondamentali per porre le basi del lavoro della stagione”, ha spiegato il tecnico livornese che ha anche fissato gli obiettivi: “Il primo deve essere quello di tornare a giocare la Champions”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, inizia l'era Allegri bis: "Obiettivo tornare in Champions League"

