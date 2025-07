Trump | dazi 25% per Giappone e Corea Sud

Donald Trump annuncia nuove tariffe del 25% su importazioni dal Giappone e Corea del Sud, segnando un capitolo di tensioni commerciali internazionali. In lettere indirizzate ai leader di Tokyo e Seul, il presidente statunitense giustifica questa mossa come risposta a squilibri economici e pratiche commerciali non reciprocite. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama globale, con l’obiettivo di rafforzare le negoziazioni e ripristinare gli equilibri di potere commerciale.

18.52 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler imporre tariffe del 25% sulle importazioni dal Giappone e dalla Corea del Sud, nelle sue prime lettere ai partner commerciali, pubblicate su Truth. In lettere quasi identiche indirizzate al premier del Giappone Ishiba e al presidente sudcoreano, Lee Jea-myung, Trump ha dichiarato che le nuove tariffe si applicheranno a partire dal primo agosto perché le loro relazioni commerciali con Washington sono "purtroppo tutt'altro che reciproche". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

