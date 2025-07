Vinci diventa per tre giorni la capitale del fantasy con la Festa dell’Unicorno

Vinci si trasforma nella magica capitale del fantasy dal 11 al 13 luglio, accogliendo appassionati e curiosi in un mondo di meraviglie durante la Festa dell’Unicorno. Un evento unico nel suo genere che, per tre giorni, farà sognare grandi e piccini attraverso eventi, spettacoli e atmosfere incantate. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: il borgo si trasformerà in un’oasi di fantasia e avventura, pronta a lasciarvi senza fiato.

VINCI – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso d’Italia. Un’edizione che si preannuncia straordinaria, anticipata di due settimane rispetto alla tradizione per armonizzarsi con i lavori di riqualificazione del borgo legati al PNRR, offrendo ai visitatori un’esperienza ancora coinvolgente. Dall’ 11 al 13 luglio un Borgo, otto mondi incantati e Vinci che si trasformerà in un portale verso mondi inesplorati, grazie a otto aree tematiche, ognuna un’esperienza a sé stante. L’edizione 2025 è stata presentata in palazzo del Pegaso, sede dell’assemblea legislativa, dalla presidente della commissione cultura Cristina Giachi, dal consigliere regionale Enrico Sostegni e dal sindaco Daniele Vanni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: vinci - fantasy - festa - unicorno

Un tuffo nel fantasy: torna la Festa dell’Unicorno a Vinci - Un tuffo nel fantasy torna a Vinci con la magia della Festa dell’Unicorno! Dal 11 al 13 luglio, il borgo si trasformerà in un regno incantato ricco di avventure, colori e meraviglie, portando l’evento più atteso d’Italia nel cuore della Toscana.

Vivi la magia insieme a Revelio ! Tre giorni di incanto ti aspettano alla Festa dell’Unicorno grazie a Revelio APS, un’associazione no-profit nata dalla passione per il mondo fantasy e specializzata in eventi LARP ispirati alla saga più magica di sempre! Par - facebook.com Vai su Facebook

Vinci capitale del fantasy: presentata la Festa dell'Unicorno 2025; La magia ritorna a Vinci: la Festa dell’Unicorno 2025 incanta l’estate con nuovi mondi, spettacoli e ospiti; Il mondo del fantasy invade Vinci: torna la Festa dell'Unicorno.

Vinci capitale del fantasy: presentata la Festa dell'Unicorno 2025 - Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso ... Da gonews.it

Festa Unicorno 2025 a Vinci, le info • Nove da Firenze - Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell'Unicorno, il festival fantasy più atteso d'Italia, sta per aprire le sue porte. Scrive nove.firenze.it