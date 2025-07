La sorella di Chiara Ferragni Francesca è diventata mamma | è nata la piccola Lea

La famiglia Ferragni si arricchisce di una nuova dolce presenza: Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma per la seconda volta, dando il benvenuto alla piccola Lea. Un lieto evento che riempie di gioia i cuori di tutti, mentre il piccolo Edoardo si prepara a scoprire il valore di condividere l’amore più grande. La famiglia cresce, e con essa, l’emozione di questo nuovo capitolo.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma per la seconda volta; è nata la piccola Lea. Francesca Ferragni è diventata mamma: è nata la piccola Lea. Foto da Mediaset Infinity La famiglia Ferragni si allarga: è nata la piccola Lea, figlia di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Nelle scorse ore Francesca Ferragni è diventata mamma per la seconda volta donando una sorellina al primogenito della coppia, il piccolo Edoardo nato nel 2022. Solo qualche mese fa sui social la coppia aveva rivelato di essere in attesa di un secondo figlio, tuttavia sulla gravidanza avevano mantenuto un certo riserbo; e, nuovamente sui social, Francesca Ferragni ha svelato la nascita di Lea pubblicando la foto con la famiglia al completo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it