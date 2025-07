Milan Allegri e un messaggio chiaro per i tifosi | ecco le sue parole

Massimiliano Allegri torna a Milano con un messaggio forte e carico di entusiasmo per i tifosi rossoneri. Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore ha condiviso le sue emozioni e la sua determinazione nel riportare il Milan ai vertici. Le sue parole sono un chiaro segnale: insieme, si può scrivere una nuova, brillante pagina di storia rossonera. Ecco cosa ha detto Allegri sui tifosi del Diavolo.

