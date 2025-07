Noos il rapporto tra animali domestici e uomo al centro della nuova puntata

Stasera, su Rai 1 alle 21.25, torna Noos – L’Avventura della Conoscenza con il suo terzo appuntamento, un viaggio affascinante nel rapporto tra animali domestici e uomo. Alberto Angela ci guiderà tra scienza e emozioni, accompagnato dall’esperta Elisabetta Palagi, per scoprire come questa connessione abbia plasmato la nostra evoluzione e quotidianità. Non perdere l’opportunità di esplorare i segreti di un legame così speciale, che continua a sorprenderci.

Terzo appuntamento con Noos – L’Avventura della Conoscenza, il programma di Alberto Angela dedicato alla divulgazione, in onda questa sera, lunedì 7 luglio, alle 21.25 su Rai 1. I temi e gli ospiti della puntata di stasera. Il tema al centro della copertina della nuova puntata è il rapporto tra animali domestici e uomo. Alberto Angela, insieme ad Elisabetta Palagi, Primatologa ed Etologa dell’Università di Pisa, approfondirà i temi dell’empatia tra mondo animale e umano, del gioco e delle dinamiche sociali che li caratterizzano. Si analizzeranno anche i comportamenti e le caratteristiche dei migliori amici dell’uomo e le emozioni che condividono con l’essere umano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Noos, il rapporto tra animali domestici e uomo al centro della nuova puntata

In questa notizia si parla di: puntata - noos - rapporto - animali

Noos 2005, L’avventura della conoscenza di Alberto Angela: temi, ospiti ed anticipazioni della puntata di lunedì 30 giugno - Torna “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie di Rai Cultura condotta da Alberto Angela, pronta a svelarci i misteri e le meraviglie del mondo.

Il rapporto tra animali domestici e uomo è il tema della copertina della nuova puntata di #Noos condotta da Alberto Angela. Vai su X

Carissimi, anche questa sera a Noos affronteremo tanti argomenti che ci permetteranno di spaziare nella conoscenza e nell’approfondimento scientifico. La copertina di questa puntata è dedicata agli animali domestici. Cercheremo di analizzare e comprender - facebook.com Vai su Facebook

Gli animali domestici a Noos - L'avventura della conoscenza; Noos, gli animali: empatia e intelligenza. Il legame segreto tra uomo e cane svelato da Alberto Angela; Noos di Alberto Angela torna oggi: ospiti e anticipazioni di stasera 7 luglio.

Noos, la puntata dedicata al rapporto tra animali domestici e uomo: le anticipazioni del 7 luglio - La serie scientifica in sei puntate è condotta da Alberto Angela e andrà in onda oggi, lunedì 7 luglio, alle 21. Si legge su dire.it

Noos, stasera su Rai 1 Alberto Angela racconta come nasce l'empatia tra uomo e animale - L'avventura della conoscenza, il programma dedicato alla divulgazione scientifica e alla conoscenza. Lo riporta msn.com