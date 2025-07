WWE | È morto Antione Long figlio dell’ex GM di SmackDown Teddy Long

Il mondo della WWE piange la perdita di Antione Long, figlio del leggendario Teddy Long, ex GM di SmackDown. Conosciuto per il suo spirito e la sua presenza, Antione era molto stimato tra amici e familiari. La notizia, condivisa sui social, ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi. La scomparsa di Antione lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti noi, ricordandoci l'importanza di valorizzare ogni momento con chi amiamo.

Siamo tristi nel riportare la notizia della scomparsa di Antione Long, figlio del WWE Hall of Famer ed ex General Manager di SmackDown, Teddy Long. La notizia è stata condivisa nel fine settimana da amici e familiari tramite i social media. Antione era attivo sui suoi profili personali fino a pochi giorni fa, pubblicando una foto che lo ritraeva in una palestra Planet Fitness. Il figlio di Teddy Long è venuto a mancare: Il cordoglio del mondo del wrestling. Pur non essendo direttamente coinvolto nel mondo del wrestling, era conosciuto da molti all’interno della comunità grazie alla carriera leggendaria di suo padre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net