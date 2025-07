Pearl Jam Matt Cameron lascia la band dopo 27 anni

un fan eterno della band e porterò sempre nel cuore i ricordi di questa straordinaria avventura. La musica dei Pearl Jam resterà per sempre una parte fondamentale del mio percorso, e sono entusiasta di scoprire cosa riserverà il mio futuro. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questo incredibile viaggio, che non finisce qui, ma si trasforma in nuove emozioni e sfide.

Il batterista dei Pearl Jam Matt Cameron ha lasciato a sorpresa la band dopo 27 anni. L’annuncio di Matt Cameron. “Dopo 27 anni fantastici ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria dei mitici Pearl Jam. Nutro un grande amore e rispetto nei confronti di Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l’opportunità di vivere una vita piena di amicizie, talento artistico, sfide e risate. Sarò eternamente grato al gruppo, allo staff e ai fan di tutto il mondo – ha scritto il musicista 62enne in un messaggio pubblicato sui social – E’ stato un viaggio incredibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pearl Jam, Matt Cameron lascia la band dopo 27 anni

