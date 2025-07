Maltempo forti temporali e nubifragio su Napoli | A Ischia un operaio precipita e muore dal tetto bagnato dalla pioggia

Il maltempo ha colpito duramente Napoli e i suoi dintorni, scatenando forti temporali e nubifragi che hanno provocato disagi e tragedie. A Ischia, un operaio perde la vita precipitando da un tetto scivoloso, mentre Pozzuoli e Bacoli affrontano allagamenti e intasamenti dei tombini. La città si trova a fare i conti con una crisi meteorologica che mette alla prova la resistenza delle infrastrutture e il coraggio dei suoi cittadini.

Disagi anche a Pozzuoli e a Bacoli. Tombini allagati, caditoie intasate e diversi allagamenti stradali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, forti temporali e nubifragio su Napoli | A Ischia un operaio precipita e muore dal tetto bagnato dalla pioggia

Il maltempo colpisce il Nord Italia, nubifragio nel Milanese, una vittima e due feriti, il Sud soffoca per il caldo. Italia spaccata in due, al Nord forti precipitazioni, temporali e grandinate, al Sud caldo afoso,

Maltempo al Nord, voli dirottati per forti temporali. Violento nubifragio a Como

